Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА в матче с «Байером» попытается добыть первую победу в Лиге чемпионов

    Сегодня состоится матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА примет «Байер». Для армейцев эта игра является, пожалуй, последней возможностью зацепиться за выход в плей-офф. Победа оставит красно-синим шанс на попадание в 1/8 финала турнира, в противном случае, подопечным Леонида Слуцкого будет сложно побороться даже за дальнейшее участие в Лиге Европы.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант – «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Байер». Начало – в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2016 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 21:36

      додавить ничья не спасёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 22 ноября 2016, 21:21

      ПОПЫТКА - ПЫТКА(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 22 ноября 2016, 21:08

      Пока даже не пытается. Договорняк?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 ноября 2016, 20:51

      Как из той песни, немного переделанной...

      Конеёб, конеёб
      Потому что гололёд
      Конеёб, конеёб
      Конеёёёёббб!
      Ой, конеёб!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 20:34

      Что же происходит с защитой в еврокубках?Ведь в чемпе рос они почти непроходимы,а тут одна дыра,до 40 лет трясутся колени?Хоть в атаку пока идут - может повезёт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 22 ноября 2016, 20:30

      Игры вообще нет....Взрослые люди, а ведут себя, как дети...Увы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +45

      Тим2015 22 ноября 2016, 20:25

      будем надеяться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 ноября 2016, 20:19

      Грёбаннный Головин уже два запорол и получи сразу.Ну и зачем старики в защите?Ставьте молодых.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 ноября 2016, 20:17

      чалов для своего возраста и опыта-молодец,а головин - баран.. это все про начало матча

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +375

      Yuriysss 22 ноября 2016, 20:12

      москва позор 30 000 набрать зрителей не может

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11