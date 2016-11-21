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    Передня продлил на неделю соглашение с «Луч-Энергией»

    Главный тренер «Луч-Энергии» Сергей Передня сообщил, что продлил соглашение с владивостокским клубом на неделю – до 26 ноября. Срок действия предыдущего договора 44-летнего специалиста закончился в субботу, 19 числа.

    «Продлил контракт до 26 ноября, чтобы мог руководить командой в последней игре перед зимним перерывом. Что дальше? Понижение условий контракта? До этого обсуждение даже не дошло», – приводит слова Передни goleada.ru.

    По прошествии 23-х туров «Луч-Энергия» располагается на седьмой строчке в таблице ФНЛ, набрав 32 очка и отставая от зоны стыковых игр за право играть в РФПЛ на пять баллов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2016 14:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 21 ноября 2016, 15:43

      Какие стыки? Какой РФПЛ? Денег только на ФНЛ и то с большим натягом.

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