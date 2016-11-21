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    Конте ждет больше голов от Диего Косты

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выделил в атакующей линии своей команды форварда Диего Косту, который стал автором единственного гола в матче 12-го тура английской Премьер-лиги против «Мидлсбро» (1:0).

    «Коста очень важен для команды. Он – ключевое звено наших атак. Сегодня вместе с Азаром и Педро он провел великолепную игру. Диего впечатляет своей нацеленностью на ворота. Нам нужны его голы, голы Азара, Виллиана, Педро, поэтому важно продолжать в том же духе.

    Раньше мне нередко задавали вопросы о его поведении на поле, о реакции на события, об эмоциональной игре, а теперь он один из лучших нападающих мира. Важно, что ему удалось направить свою энергию в нужное русло, и ему необходимо действовать и дальше в этом ключе. Он делает очень много в интересах команды и не только забивает голы, но и великолепно действует без мяча», – сказал Конте.

    Стоит отметить, что в текущем сезоне Коста 12 раз появлялся на поле в Премьер-лиге. В них он забил 10 голов, а также сделал три результативные передачи.

    Источник: ФК «Челси»

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    21.11.2016 09:43
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