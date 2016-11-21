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    Суркис полностью доверяет Реброву

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис признался, что полностью доверяет нынешнему главному тренеру команды Сергею Реброву.

    «Я Реброва не снимал и предоставил ему полный карт-бланш работать с этой командой, а если не получится, то строить новую команду. Я ему по-прежнему доверяю и надеюсь, что мы еще долгие годы будем вместе работать. Я знаю Сережу, как человека ответственного и переживающего за результат. Мне это импонирует, что он большой профессионал. Он каждое поражение или же победу пропускает через себя. Я ему полностью доверяю. Да, может ему где-то не хватило опыта», – заявил Суркис.

    После 15-ти туров «Динамо» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, отставая от идущего первым «Шахтера» на восемь очков.

    Источник: ua.tribuna

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    21.11.2016 08:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 21 ноября 2016, 11:22

      Ну таким составом лучше непоиграеш,на одном не мотивирован нос Ярмоленко чемпы неберут

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