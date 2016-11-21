Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Озеров: «В Санкт-Петербурге все трудности будут преодолены»

    Член временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения чемпионата мира-2018 года Виктор Озеров уверен, что все проблемы со строительством стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге в ближайшее время будут преодолены.

    «В целом и Москва, и остальные идут в соответствии с графиком, а где-то и с опережением. Я думаю, и в Питере все трудности будут преодолены. Мы ведь живем в такой стране – постоянно сами создаем себе сложности, а потом успешно их преодолеваем.

    Полагаю, с учетом опыта подготовки к Олимпиаде в Сочи и Универсиаде в Казани мы сумеем сделать все, как положено. В том числе и в Петербурге», – заявил Озеров.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 07:31
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11