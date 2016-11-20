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    Евсеев: «Амкар» играл с достойной командой и хотел победить»

    Тренер «Амкара» Вадим Евсеев поделился наблюдениями от гостевого матча 14-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

    «Играли с достойной командой и хотели победить, но пропустили в добавленное время. Мы действовал и от себя, от своей игры, но соперник заставил сесть глубоко. Могли и забить, игрок наш с центра поля убегал один на один. Ни на кого ярлыки не вешаем: выигрываем и проигрываем мы командой. Видимо, что-то не донесли. В раздевалке все ребята были опустошенные, они все отдали, все силы, как и отдавали в предыдущих играх.

    Гаджиев потерял голос и охрип, поэтому у бровки был я. Думаю, мы могли подготовиться лучше и более плодотворно, но подвела полгода. В минус 25 в Перми тренироваться тяжело. Мы хотели поработать в манеже, он почти достроен, но нас туда не пустили, потому что объект еще не сдан», – заявил Евсеев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.11.2016 19:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 ноября 2016, 22:49

      Три не верно принятых решения - три момента запороли.При защитной игре Амкара слишком расточительно.А так - нормально,ещё многие обламают зубы.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 ноября 2016, 19:59

      Зачем вам команда?Наймите водителя автобуса, пусть паркуется.

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