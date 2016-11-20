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    Зидан выразил уверенность, что мадридское дерби сняло все вопросы об обладателе «Золотого мяча»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 12-го тура Примеры против «Атлетико» (3:0) выразил уверенность, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду по итогам уходящего года завоюет «Золотой мяч». Отметим, что в мадридском дерби португалец оформил хет-трик.

    «У меня никогда не было сомнений, что Роналду – лучший футболист в мире. Уверен, что после мадридского дерби все вопросы об обладателе «Золотого мяча» сняты», – сказал Зидан.

    Источник: AS

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    20.11.2016 12:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      abusupian 21 ноября 2016, 15:08

      Эх, Зидан, Зидан, как ты будешь с ним дальше работать после последней новости о его гомосексуализме?

      0
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      Рейтинг: +2

      GladiaGOL 20 ноября 2016, 18:09

      Да и ещё хет-трик в ворота Барсы и все все вопросы будут сняты, об обладание ЗМ.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 ноября 2016, 18:04

      И до этого по-большому счёту ни у кого не должно было быть вопросов о том, что Рон в этом году должен получить ЗМ.

      0
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      Рейтинг: +49

      melnicn 20 ноября 2016, 12:44

      Алексей ты на 100% прав!!!

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 20 ноября 2016, 12:27

      Мне тоже Роналду нравится очень как игрок, но я бы не стал никогда говорить лучший в мире и т.д. Великий игрок, как, и Месси, и Ибра и Руни, и Левандовский и многие другие. У всех свои плюсы и минусы.

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