Зидан выразил уверенность, что мадридское дерби сняло все вопросы об обладателе «Золотого мяча»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 12-го тура Примеры против «Атлетико» (3:0) выразил уверенность, что нападающий «сливочных» Криштиану Роналду по итогам уходящего года завоюет «Золотой мяч». Отметим, что в мадридском дерби португалец оформил хет-трик.

«У меня никогда не было сомнений, что Роналду – лучший футболист в мире. Уверен, что после мадридского дерби все вопросы об обладателе «Золотого мяча» сняты», – сказал Зидан.