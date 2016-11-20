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    Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба

    Футболисты «Мордовии» продолжают искать пути для разрешения вопроса с выплатами долгов по зарплате. Игроки намерены написать соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

    «22 футболиста, у которых задолженность по зарплате тянется с февраля-марта прошлого года, приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас составляем текст письма», – приводит слова своего источника «Интересант».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2016 08:51
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    Комментарии36
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      Рейтинг: -18

      BelorussianVoice 25 ноября 2016, 23:12

      интересно, если б, как у нас во 1-ой Лиге Беларуси, всем платили $100-150 и вовремя, то все были бы довольны?)

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      Рейтинг: +817

      Пельш 1 25 ноября 2016, 20:38

      Надо всех наших горе футболистов собрать и на заводы да фабрики сводить, что бы посмотрели как настоящие люди работают и сколько получают. Что бы потом не стонали, что у них денег нет и не платят. И вести не в Москве, а за пределами 4 го кольца мкАДА. Там Россия заканчивается!!!!

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      Рейтинг: +62

      nik33 20 ноября 2016, 16:03

      сейчас такая ситуация не только в футболе но и на многих предприятиях.на мой взгляд футболистам закладывают очень большие зарплаты.поэтому такая ситуация.как то прочитал что был в Ростове вратарь иностранный который получал...160 т. в день.ужас...Плетикоса кажеться.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 20 ноября 2016, 13:24

      выплатить по 10-15 тыщ. и пусть успокоятся,играть не играют,а хотят деньги получать

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      Рейтинг: +94

      Виталич 20 ноября 2016, 12:41

      сколько их уже- томь сокол луч кубань мордовия и тд не все ..

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 20 ноября 2016, 12:26

      Не нравится ищи другой клуб, причем здесь Путин

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      Рейтинг: +183

      baslim10z 20 ноября 2016, 12:09

      Деду Морозу еще можно написать)))

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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 20 ноября 2016, 11:55

      Удачи Вам,кудесники мордовского мяча! Путин ещё ни кому не отказал! Вы,только,не забывайте напоминать.

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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 20 ноября 2016, 11:27

      играть надо, зарабатывать очки и забивать голы. а вообще у футболистов есть устав какой нибудь? где их обязанности написаны, мне кажется что они забывают их и доводить их надо под роспись.

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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 20 ноября 2016, 10:42

      Все сдулись инвесторы.

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