Футболисты «Мордовии» пишут письмо Путину в связи с долгами клуба

Футболисты «Мордовии» продолжают искать пути для разрешения вопроса с выплатами долгов по зарплате. Игроки намерены написать соответствующее письмо президенту России Владимиру Путину.

«22 футболиста, у которых задолженность по зарплате тянется с февраля-марта прошлого года, приняли решение обратиться к президенту России Владимиру Путину. Сейчас составляем текст письма», – приводит слова своего источника «Интересант».