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    Азар пожелал удачи Моуринью в «Манчестер Юнайтед»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар отметил, что у него остались хорошие взаимоотношения с бывшим главным тренером лондонцев Жозе Моуринью. В прошедшем сезоне в СМИ утверждалось об конфликте между специалистом и хавбеком.

    «Отношения с португальцем всегда были на одном уровне. Для него было трудно проигрывать. В характере Моуринью заложено стремление всегда побеждать. Мы были вместе как в верхней части таблицы, так и в плохие моменты страдали вместе.

    Я послал ему сообщение, пожелав удачи в «Манчестер Юнайтед», – заявил Азар.

    Источник: Tribalfootball

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    20.11.2016 07:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 20 ноября 2016, 18:12

      Походу кто-то куда-то лыжи намылил))

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