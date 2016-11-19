Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Примера. «Севилья» сделала камбэк в матче против «Депортиво»

    В матче 12-го тура Примеры «Депортиво» на своем поле потерпел поражение от «Севильи» – 2:3. Отметим, что один из голов на свой счет записал бывший нападающий «Ливерпуля» Райан Бабел.

    Таким образом, «Севилья» забралась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и теперь имеет в активе 24 очка. «Депортиво» же с 10-ю баллами остался на 16-м месте.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Депортиво – Севилья – 2:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Бабел, 1; 2:0 – Андоне, 42; 2:1 – Н'Зонзи, 44; 2:2 – Витоло, 87; 2:3 – Меркадо, 90+2.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2016 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11