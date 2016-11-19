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    Павлюченко выступил в роли диджея в рамках благотворительной акции

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко примерил на себя роль диджея в одном из баров Екатеринбурга, информирует NDNews.ru. Благотворительное мероприятие было направлено на сбор денег для 13-летнего футболиста Данилы Сивчука, больного острым миелобластным лейкозом.

    В конце ноября мальчик ляжет на операционный стол для пересадки костного мозга. Затраты на препараты для трансплантации составили около миллиона рублей, которые были собраны посредством благотворительной встречи между «Уралом» и МФК «Синара». Тем не менее, «шмели» приняли решение пойти дальше и добыть средства для поддержания Данилы в постоперационный период.

    Стоит отметить, что Павлюченко впервые встал за диджейскй пульт, проведя лишь одну небольшую тренировку по ходу этой недели. Тем не менее, по словам очевидцев, футболист весьма неплохо справился со своей задачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 13:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 19 ноября 2016, 17:30

      а так то он вполне не плохо зажег танцпол))

      0
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 19 ноября 2016, 14:16

      Нигматулин, Сычёв... теперь и этот. Намазано чтоль?

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > lekseij2007 19 ноября 2016, 15:02

      не намазано, просто это пока ещё получается....
      да и в газете пропишут с положительным посылом....

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