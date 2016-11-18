Месси из своих средств оплатил долг Аргентинской футбольной ассоциации перед охранниками сборной

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси из собственных средств погасил задолженность Аргентинской футбольной ассоциации перед сотрудниками охранной службы сборной.

Охранники не получали зарплату на протяжении полугода из-за кризиса в финансировании и управлении, который переживает ассоциация. О поступке Месси рассказал журналист Хуан Пало Варски.

«Месси был в комнате, ожидая матча против Бразилии в Белу-Оризонте, когда в дверь постучали. Вошли двое или трое человек – все из службы, которая охраняет сборную – и сказали: «Лео, нам нужно с тобой поговорить. Нам не платят уже пять–шесть месяцев. Ситуация сложная, ты капитан, ты знаешь нас, мы просим твоей помощи», – сказал Варски.

По словам журналиста, после этого Месси связался с отцом и оплатил зарплаты из своих денег.