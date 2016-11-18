УЕФА направил ФИФА запрос о расширении санкций против Еременко

ФИФА будет рассматривать запрос УЕФА о расширении санкций в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, УЕФА дисквалифицировал игрока на два года за употребление кокаина.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА получила запрос от УЕФА о расширении санкций в отношении футболиста Роман Еременко для того, чтобы они имели мировой эффект. Председатель дисциплинарного комитета ФИФА рассмотрит эту просьбу, а решение будет объявлено в установленном порядке», – сообщила пресс-служба УЕФА.

Добавим, что решение УЕФА может быть обжаловано на протяжении трех дней после получения мотивировочной части.