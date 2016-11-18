Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гвардиола: «Я тоже пил, находясь в расположении сборной»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ситуацию вокруг Уэйна Руни, который был замечен пьяным после победы сборной Англии над командой Шотландии в матче отбора на ЧМ-2018.

    «Во время своей карьеры я был игроком сборной и иногда тоже пил. Мне повезло, что не было никаких фотографий. Вы тоже бывали пьяными. Я был ответственным за свои поступки, вы ответственны, Уэйн – тоже.

    Все мы люди, все – достаточно взрослые, чтобы отвечать за себя. Но это личная жизнь. Нужно полностью уважать жизнь других. Я не люблю давать комментарии о своей личной жизни и жизнь других людей тоже не буду комментировать», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2016 19:45
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18

      Зубастик-Рон 19 ноября 2016, 10:46

      Я даже зауважал Пепа!!! Красава

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 19 ноября 2016, 06:21

      Вот именно... а то видать собрались одни трезвенники... аж смешно...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +93

      barbardir > MUFC_2000 19 ноября 2016, 11:10

      2000 - год рождения?)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 19 ноября 2016, 00:47

      накидаться в сборной - личная жизнь каждого?)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11