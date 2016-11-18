Азар признан лучшим игроком октября в АПЛ, Конте – тренером

Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком октября в АПЛ, а главный тренер лондонцев Антонио Конте – лучшим тренером.

В октябре «Челси» одержал четыре победы кряду, обыграв соперников с общим счетом 11:0. Азар принял участие во всех октябрьских матчах, забил три гола и отдал один результативный пас.

«Это первый раз, когда я получил подобную награду. Я хотел бы разделить ее с болельщиками и игроками своего клуба», – сказал Конте.