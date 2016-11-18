Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Азар признан лучшим игроком октября в АПЛ, Конте – тренером

    Полузащитник «Челси» Эден Азар признан лучшим игроком октября в АПЛ, а главный тренер лондонцев Антонио Конте – лучшим тренером.

    В октябре «Челси» одержал четыре победы кряду, обыграв соперников с общим счетом 11:0. Азар принял участие во всех октябрьских матчах, забил три гола и отдал один результативный пас.

    «Это первый раз, когда я получил подобную награду. Я хотел бы разделить ее с болельщиками и игроками своего клуба», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2016 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      ХУЛИГ@Н 13 20 ноября 2016, 13:55

      молодец Азар,возвращает былую форму!!! так держать!!! ну и про Косту не забываем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 18 ноября 2016, 15:30

      Поздравляю!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Flydis 18 ноября 2016, 15:14

      Стоило Моуриньо уйти, как Азар вновь лучший.
      Совпадение ? Не думаю...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11