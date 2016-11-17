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    ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша «Крестовского»

    Глава временной комиссии Совета Федерации по подготовке к чемпионату мира-2018 Вадим Тюльпанов рассказал, какие основные претензии ФИФА имеет к строящемуся стадиону «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В частности, Международная федерация футбола отметила проблемы с полем арены и раздвижной крышей.

    «ФИФА не устраивают поле и раздвижная крыша. Впервые на таком северном месте строится стадион. Проблема с полем штатная, она в ближайший месяц будет решена. Стадион в Санкт-Петербурге из красной зоны ФИФА перешел в желтую. Темп и динамика показывают, что все будет готово вовремя. Там работают четыре тысячи рабочих», – приводит слова Тюльпанова «РИА Недвижимость».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 15:06
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 ноября 2016, 18:10

      Да, надо признаться , что забавы для Путина приводят к обнищанию населения.
      Расплата всегда настигнет подлеца. Затянувшаяся расплата всегда жестока.

      3
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      Рейтинг: +300

      Zeff > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 17 ноября 2016, 19:31

      Ты оскорбил президента? И сколько человек в вашей организации?

      -2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 17 ноября 2016, 20:48

      Миллионов 50.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 17 ноября 2016, 22:01

      Привет!

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 17 ноября 2016, 22:02

      Здорово.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 ноября 2016, 11:44

      Я понял, вы украинцы.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 ноября 2016, 12:36

      Не знаю, как он, а я россиянин. Почему ты думаешь, что все должны быть одинаковы, не может быть других мнений. Если бы все были одинаковы, плавали бы мы с тобой в виде одноклеточных водорослей в мировом океане. Назови мне хоть одну успешную страну, где 86% за одно мнение, нет таких. Где 86%, там КНДР, Куба, и остальныная нищета.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 ноября 2016, 17:00

      Ну и как ты считаешь, кто достоин быть президентом?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 ноября 2016, 17:03

      Честные(подчеркиваю честные) выборы покажут. А право иметь свое мнение имеет каждый. Ну и как на счет КНДР и Кубы, других вариантов не бывает.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 ноября 2016, 18:31

      Твои любимые организации Парнас и Яблоко.
      Значит Касьянов или Явлинский.
      Сознайся, за Хиллари голосовал?

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 ноября 2016, 19:02

      За Хиллари голосовал, это как сделать российскому гражданину? Да мне до лампочки кто там у них будет. Ты думаешь при Трампе начнется дружба с Россией. Во первых у них политическая система по другому устроена и президент мало что решает, решает конгресс. Во вторых именно однопартиец Трампа, Рейган разорил СССР. Если сейчас он расширит добычу нефти а США и импорт ее за рубеж, то нам хана.
      Не поленюсь расскажу как примерно устроена власть на западе.
      Ельцин с делегацией приехали , вроде в Данию, не важно. Попали на прием к королю и тот за обедом им пожаловался, что местный муниципалитет под окнами дворца устроил остановку общественного транспорта(туристы, экскурсии) и сколько он им не писал писем на бумаге с королевским гербом, с просьбой убрать оною , действий не последовало, туристам так удобней, а в законе написано, что именно муниципалитет решает, где быть остановкам.Разделение властей и никак ты их не обойдешь.
      Наши чинуши переглянулись и зашептались "наверное король не настоящий". Они привыкли прыгать через закон у них всегда начальник прав. Вот точно так и Трамп, даже через муниципалитет не перепрыгнет, иначе засудят или выгонят. Разделение властей называется. Поменьше смотри байду по российскому ТВ. С Трампом нам еще тяжелее будет

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 17 ноября 2016, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ФИФА заказ выполняет.

      -4
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > Zeff 17 ноября 2016, 19:00

      Интересно чей? Поделись.

      1
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 ноября 2016, 17:11

      Меня уже раздражают новости об этом стадионе.И смех и грех,но позорище ещё то.

      3
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 17 ноября 2016, 17:10

      А что так борзо? С фифой не поделились? Вам русским языком сказано: всё будет построено в срок.

      0
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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 17 ноября 2016, 17:01

      Ну,и правильно ,а если матч и стадион начнется рушица стадион крыша,стены и т.д стадион не очем :))

      0
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      Рейтинг: +73

      Шейник 17 ноября 2016, 16:59

      главно всё чинуш устраивает...которые бабки раскидали

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      Рейтинг: +11547

      alex1951 17 ноября 2016, 16:54

      Деньги - вода!
      Главное стадион.
      И потом Россия не такая богатая чтобы покупать дешевые вещи.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 ноября 2016, 16:48

      Пора сносить, толку не будет

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 17 ноября 2016, 16:43

      Что это за чудо стадион?Во-первых миллиарды денег отмыли при строительстве,во-вторых все через одно место,в третьих ни газона,ни крыши ни чего не разрешают,как вообще до строительства эти моменты решали?думали а бабок дадим все решим,а нет...Ни все продажные как у нас...Да и название Крестовский!!!С самого начало уже крест на нем поставили!!!

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      Рейтинг: +364

      neofizer 17 ноября 2016, 16:42

      пора закрывать этот распил бабла под видом сооружения грандиозного шэдэвра..

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