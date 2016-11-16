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    Черчесов: «Отношением к игре Кокорина доволен»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что экспериментальность состава связана с травмами ведущих футболистов национальной команды.

    «Из пяти игр Дзюба, Дзагоев сыграли одну. Какие эксперименты? Десять футболистов, которых я бы мог вызвать, нет. Они травмированы. Я рад, что футбольный бог нам дал шанс проверить других. Постоянно говорите, почему я вызвал этого, а этого не вызвал. Вы смотрите имена, но не смотрите кто на что способен.

    После Катара была в бешенстве вся страна? После Катара в бешенстве был я. Почему так слабо сыграли? Потому что так сыграли. Мы готовились, но так вышло. Кокорин? Я здесь на суде? Или я где? Вы не видите стремление играть Кокорина, а он создал гол в Катаре, заработал пенальти. Он набегал больше всех. Я отношением Кокорина доволен», – сказал специалист в эфире программы «После футбола».

    Источник: «Матч ТВ»

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    16.11.2016 22:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 17 ноября 2016, 08:21

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      loboda2012 17 ноября 2016, 08:15

      Конечно, что еще оставалось говорить Станиславу Саламовичу! Если не похвалить этого выродка, можно лишится места тренера в сборной.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Камасутра 17 ноября 2016, 02:28

      создал гол в Катаре - звучит гордо:)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 17 ноября 2016, 01:34

      Каким местом?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 17 ноября 2016, 00:22

      Ну любит Кокорин футбол,так это ж прекрасно,только нахрена в эту любовь всю страну впутывать......

      5
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      Рейтинг: -15

      loboda2012 > Михаил Шевченко 17 ноября 2016, 08:17

      Если любит, пусть купит чипсы и пиво и идет на трибуны, скандировать речевки. Там от него, точно будет польза.

      0
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      Рейтинг: +7938

      FanatSerj 16 ноября 2016, 23:48

      Черчес на польских журналистах натренировался, теперь любого журналиста может унизить )))

      1
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 16 ноября 2016, 23:40

      Я, пожалуй, могу набегать и побольше Кокорина. Но толку от моей беготни будет столько же, сколько и от кокоринской - НОЛЬ!

      6
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      Рейтинг: +300

      Zeff 16 ноября 2016, 23:37

      Глушакова убери. Бездарь он!

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 16 ноября 2016, 23:21

      Ну значит уберут его из сборной, только когда он сдохнет

      5
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 16 ноября 2016, 23:07

      Кокорин ноль. Черчесову надо попробовать новых игроков и вратарей причем всех.

      4
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