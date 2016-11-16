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    Сборная России может провести товарищеский матч с Исландией

    Исландия может стать одним из соперников сборной России по товарищеским матчам в следующем году. Об этом заявил президент РФС Виталий Мутко.

    «Исландцы, да. У нас в целом есть достаточно много интересных мыслей и предложений, сейчас не будем забегать вперед. Я уже говорил, что в следующем году и товарищеские матчи, и Кубок конфедераций – это уже подготовка к чемпионату мира. Сейчас наши коллеги будут этим заниматься, а мы поговорим в ближайшее время с главным тренером», – сказал Мутко.

    Ранее сообщалось, что в следующем году сборная России намерена провести 10 товарищеских игр.

    Источник: ТАСС

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    16.11.2016 17:19
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 16 ноября 2016, 20:59

      Хоть посмотрит наше сборище игрочишек на настоящих целеустремлённых и ответственных футболистов.

      0
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      Рейтинг: +411

      aam 16 ноября 2016, 19:42

      Лучше со сборной Монте-Карло на ящик шампани...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 16 ноября 2016, 19:15

      Надо всё-таки играть с командами своего уровня - сборная Гренландии, Антарктиды, Острова Пасхи в конце концов !

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      Рейтинг: +790

      denisov > Обер-КанцлерЪ 16 ноября 2016, 19:52

      еще с Фиджи можно)

      0
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 16 ноября 2016, 18:36

      интересно будет посмотреть.

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      Рейтинг: +1139

      Igornv 16 ноября 2016, 18:00

      класс

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 16 ноября 2016, 17:57

      Ну что нормальные ребята из Исландии.......классно играют , интересно было бы с ними сыграть , любой сборной ...........если всё это правда , будем ждать этой игры........

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 16 ноября 2016, 17:56

      Буду за скромную Исландию болеть.

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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 16 ноября 2016, 17:42

      Сборная шалав всасет от Исландии по самые гланды

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 16 ноября 2016, 17:29

      То, что у тебя мысли интересные, уже все знают

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