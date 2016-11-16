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  • Задержан бывший вице-губернатор Петербурга по делу о хищении 50 миллионов при строительстве «Крестовского»

Задержан бывший вице-губернатор Петербурга по делу о хищении 50 миллионов при строительстве «Крестовского»

16 ноября 2016, 09:42
33

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» более чем на 50 миллионов рублей.

«При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение, установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества ТДМ в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки. Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона.

Кроме того, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом ТДМ. Кроме того, установлены их соучастники — Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества. Необходимо отметить, что Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает», – сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время оперативники совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски по местам проживания Оганесяна в городе Москве и Московской области. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения чиновнику в виде заключения по стражу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (33)
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lysenkoff
1479279188
Глядишь если бы раньше начали, стадион был бы уже достроен...
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МЯСО87
1479279372
Хаха пытаются обывателям закрыть глаза... 50 лямов это капля от спизженого на распиларене.
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Dos_Santos
1479279563
УФСБ, ахаха, что вы делаете? Продолжайте!
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Добрый Бобер
1479279639
Так вот, кто во всём виноват!!! Нашли-таки злодея! УРА ТОВАРИЩИ! Зло наказано! Никто не смеет воровать государственные деньги, ибо каждого ждёт справедливая кара! Я уверен, что органы исполнительной власти не спустят это дело на тормозах и похититель этой грандиозной суммы, которая должна составлять двухнедельный денежный оборот строительства, будет наказан по всей строгости закона.
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kykyi
1479280801
Когда увидел сумму в 50 лямов, подумал, что арестовали сторожа охранявшего стадион ночью. Ан нет, БЫВШЕГО вице-губернатора..
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vgarakh
1479282047
Что-то, как-то несерьезно, всего 50 миллионов, смешно и не верится.
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СОКОЛ САРАТОВ
1479282536
ЕСЛИ БЫ ГАЗПРОМ БЫЛ ХОЗЯИНОМ ТО УЖЕ БЫ 2010 ГОДУ ПОСТРОИЛИ.А ТАК СТАДИОН СТАЛ КОРМУШКОЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА
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ufos73
1479282808
Пусть УФСБ еще отлавливают рабочих, которые пиздят цемент и гвозди! А главное сторожа!!! Этот наверно уже виллу на Канарах достраивает )))
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Munez89
1479284069
ФСБ в этом году Адово работает, посадили тех, о ком даже никто не думал, и против ИГИЛа активно пашут, красавцы парни. Срать им, на губернаторов, министров, накосячил, сел!
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Ubuntu
1479290460
50 миллионов, что-то маловато. Чуйка мне подсказывает, что там гораздо большие суммы разворованы
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