Задержан бывший вице-губернатор Петербурга по делу о хищении 50 миллионов при строительстве «Крестовского»

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона «Крестовский» более чем на 50 миллионов рублей.

«При выяснении следователями схемы, благодаря которой удалось совершить хищение, установлено, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, осуществляя курирование строительства стадиона на Крестовском острове, обеспечил незаконное привлечение акционерного общества ТДМ в качестве субподрядчика. В последующем он организовал перечисление в пользу данного акционерного общества аванса в сумме более 50 млн 480 тыс. рублей, которые в последующем были похищены через фирмы-однодневки. Необходимо отметить, что Оганесян заведомо знал об отсутствии у акционерного общества намерения расходовать полученные денежные средства на поставку видеотабло для стадиона.

Кроме того, ранее следствием уже была установлена причастность к совершению указанного преступления Григория Попова, осуществляющего реальное руководство акционерным обществом ТДМ. Кроме того, установлены их соучастники — Елена Ковалева и Артем Куспиц, которые являются сотрудниками акционерного общества. Необходимо отметить, что Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием. Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает», – сообщает пресс-служба СК РФ.

В настоящее время оперативники совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски по местам проживания Оганесяна в городе Москве и Московской области. Следствие намерено ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения чиновнику в виде заключения по стражу.