Бубнов: «Думаю, Аргентина с таким Месси не станет чемпионом мира»

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал манеру игры лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я видел, как Месси играет по-настоящему. Но как он сейчас играет в сборной? Он выходит на поле и большую часть времени стоит. Лео также играет и в «Барселоне». Неймар носится, несмотря, что его постоянно бьют. Немножко удивляет нынешняя манера игры Месси. Он великий игрок, в этом нет вопросов. Но аргентинец не участвует в прессинге. Думаю, такая манера игры не совсем идет на пользу команде. Такие футболисты уже являются потерей для общекомандной игры. А когда соперники равны, то такие действия футболистов могут вылиться в то, что произошло в последнем матче сборной Аргентины с Бразилией. Я считаю, что сейчас Месси играет хуже, чем раньше. Думаю, сборная Аргентины с таким Месси не станет чемпионом мира», – заявил Бубнов.