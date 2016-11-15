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  • Бубнов: «Думаю, Аргентина с таким Месси не станет чемпионом мира»

Бубнов: «Думаю, Аргентина с таким Месси не станет чемпионом мира»

15 ноября 2016, 12:12
14

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Александр Бубнов раскритиковал манеру игры лидера сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Я видел, как Месси играет по-настоящему. Но как он сейчас играет в сборной? Он выходит на поле и большую часть времени стоит. Лео также играет и в «Барселоне». Неймар носится, несмотря, что его постоянно бьют. Немножко удивляет нынешняя манера игры Месси. Он великий игрок, в этом нет вопросов. Но аргентинец не участвует в прессинге. Думаю, такая манера игры не совсем идет на пользу команде. Такие футболисты уже являются потерей для общекомандной игры. А когда соперники равны, то такие действия футболистов могут вылиться в то, что произошло в последнем матче сборной Аргентины с Бразилией. Я считаю, что сейчас Месси играет хуже, чем раньше. Думаю, сборная Аргентины с таким Месси не станет чемпионом мира», – заявил Бубнов.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ Аргентина Месси Лионель Бубнов Александр
Комментарии (14)
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Максим2310
1479202804
по мне так это месси не станет чемпионом мира с такой сборной аргентины
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NEMETSRUS
1479206820
конечно не станет
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bset
1479209224
Просто Месси талантлив. Роналдиньо был талантлив, Куарежма. А Роналду - работяга. В этом его отличие
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ribavadim
1479211039
..."Думаю,такая манера игры не совсем идёт на пользу команде"... Не зря всё-таки, когда-то Константин Иванович в Сашку вкладывался. Вот и результат!
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Shulc
1479211204
как то не по "бубновски" сказал)
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ПФК ЦСКА Моscow
1479212892
меня одного не волнует как сыграет Аргентина на ЧМ? попадет ли она туда?
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Idol777
1479229420
По мне дак Аргентине не хватает твердой тренерской руки! Симеоне думаю заставил бы всех там трудиться на славу.......
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овертайм
1479282010
конечно аргентина не станет чемпионом мира, ведь им станет Россия!!!))
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serppion
1479290079
Куда мы катимся?! Какой-то Бубнов задирает ногу уже и на Месси...
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momwig_
1479293151
Месси потерял мотивацию... Надеюсь, найдет ещё.
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