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    Сборная Сан-Марино требует извинений от Немецкого футбольного союза за слова Мюллера

    Секретарь по делам спорта Сан-Марино Теодоро Лонфернини заявил, что ждет официальных извинений от Немецкого футбольного союза за слова нападающего «Баварии» и сборной Германии Томаса Мюллера о бессмысленности проведения игр с соперниками подобного уровня. Напомним, подопечные Йоахима Лева нанесли сокрушительное поражения национальной команде Сан-Марино (8:0) в матче четвертого тура отборочного этапа к чемпионату мира-2018.

    «Не вижу смысла сравнивать спортивные достижения наших сборных, так как их уровень несопоставим. Германия – чемпион мира, но не его хозяин. Сан-Марино славится своим гостеприимством во всем мире. Мы заботимся об этом, когда проводим такие мероприятия. Даже чемпиону мира не позволено высказываться в подобном роде. Эти слова являются отвратительными и неприемлемыми. Будем ждать официальных извинений от Немецкого футбольного союза», – сказал Лонфернини в интервью smtvsanmarino.sm.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 11:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1052

      mig28 15 ноября 2016, 15:33

      Уважать нужно соперника, пусть и такого слабого! То, что их болельщики могут посмотреть как сборная играет с чемпионами мира или европы - это же огонь!

      2
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 ноября 2016, 12:44

      Если Томас действительно так сказал, в чём я лично сомневаюсь, то он конечно же неправ. Любой соперник достоин уважения!

      5
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 15 ноября 2016, 12:36

      тююю, удивительно почему Сан-Марино не допускает бессмысленности этих матчей

      -1
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