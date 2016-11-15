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    ФА предложила Саутгейту четырехлетний контракт с зарплатой 1,5 миллиона в год

    Исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Гарет Саутгейт после сегодняшнего товарищеского матча с Испанией официально возглавит «трех львов». Сообщается, что специалист получил от ФА предложение четырехлетнего контракта с зарплатой 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год. При этом договор будет содержать пункт о возможности досрочного разрыва после завершения чемпионата мира-2018.

    После четырех туров англичане с 10-ю очками возглавляют турнирную таблицу группы F в отборочном этапе к ЧМ-2018.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.11.2016 06:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +77

      Truly 15 ноября 2016, 09:39

      Опять пенальти не забьет :)

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 15 ноября 2016, 08:31

      Заслужил, а то сколько можно быть И.о. И контракт правильный, захочет останется на 4 года, а нет при наличии иных предложений или как часто бывает в Англии из-за результатов, то найдут нового. Пока всё оправдано, но как всё будет в 2018 году никто не знает. Умеют же и контракты составлять и убеждать тренеров оставаться надолго.

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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 15 ноября 2016, 08:20

      РФС УЧИСЬ КОНТРАКТЫ СОСТАВЛЯТЬ, А ТО ЗАМАНИВАЮТ НАЕМНИКОВ ЗА БЕШЕНЫЕ БАБКИ, А ПОТОМ ИЗБАВИТЬСЯ НЕ МОГУТ.

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