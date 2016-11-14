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    Жиру рассчитывает получить больше игрового времени в «Арсенале»

    Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру продолжает сетовать на малое количество игрового времени, которое ему перепадает в Лондоне.

    «На данный момент наш тренер отдает предпочтение в атаке Санчесу, в том числе из-за моей травмы, но я, конечно, надеюсь получать больше игрового времени. Он принимает решения, но я готов списать себя со счетов, буду упорно работать над тем, чтобы стать сильнее и вернуться в основу. У меня нет никаких сомнений относительно своего будущего в «Арсенале».

    В любом большом клубе существует конкуренция за место в составе. И у нас много нападающих, у каждого из которых свой стиль игры. Нас выпускают в зависимости от соперника, но также мы можем играть вместе», – приводит слова Жиру TF1.

    Напомним, что интерес к французу проявляют менеджеры «Наполи» и «Милана».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2016 07:54
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