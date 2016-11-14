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    Пьянич: «Мы дали возможность Греции отыграться»

    Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич был расстроен после финального свистка отборочного матча чемпионата мира-2018 против Греции, в котором сопернику удалось сравнять счет на пятой компенсированной минуте.

    «Мы были лучшей командой на поле в этом матче. Но мы допустили такую возможность для соперника. В таких эпизодах на последних секундах матча нужно было быть внимательнее. Нельзя пропускать голы в самой концовке. Наша команда была сильнее на поле и должна была брать три очка», – заявил Пьянич.

    Матч сборных Греции и Боснии и Герцеговины закончился со счетом 1:1.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    14.11.2016 06:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 14 ноября 2016, 10:24

      до минуты 87-ой,греки напоминали вялую сборную России..концовка за ними полностью!

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