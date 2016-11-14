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    Черчесов: «Нужны победа и качественная игра. Главное, реабилитироваться после поражения от Катара»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против команды Румынии. Напомним, встреча состоится 15 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Главное, реабилитироваться после поражения от Катара. Нужны победа и качественная игра. Мы изучали Катар, а потом разбирали ошибки — что не получилось, где недобежали и так далее. Румыния сильнее Катара, но мы играем дома, тут другая история. Надо готовиться», — сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2016 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 ноября 2016, 09:04

      Нужны победы и качественные игры, а главное найти хороших игроков для
      сборной РФ и наиграть их.

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 14 ноября 2016, 08:25

      Все всё понимают, говорят правильно, а воз и ныне там...

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 ноября 2016, 07:45

      Нужно играть со сборной дружественного Киргизстана

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 14 ноября 2016, 05:35

      для качественной игры нужны качественные игроки,а у нас нынешняя сборная воспитана в условиях мутковщины,так что Станислав Саламович вляпался ты с построением игры по самое нехочу

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Каратель 14 ноября 2016, 09:22

      В сборную РФ кого не поставь главным тренером, конец один-отставка.

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 ноября 2016, 05:06

      Слабо верится в победу.

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