Ловчев: «Не в Черчесове дело. Игроков-то у нас нет!»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова. Как заявил специалист, в нашей стране нет высококлассных футболистов.

– Новый наставник сборной Станислав Черчесов – вроде бы не только хороший тактик, но и грамотный мотиватор…

– Да не в Черчесове дело! Вы что думали, Черчесов возглавил сборную – и они сразу начнут играть, что ли?! Игроков-то нет! Посмотрите: «Зенит» вроде бы собирает у себя почти всех лучших российских футболистов – Дзюбу, Кокорина, Шатова. Но как плохо они играют за «Зенит»! Просто плохо – вот и вся история! А приезжает в Питер Халк – и он лучший. Приезжает Жулиано – и он тоже лучший. К тому же люди не просто умеют играть, но и любят сам футбол, ценят возможность играть на высоком уровне не за то, что получают большие деньги. Для них футбол – это такая игра, которая им очень нравится. А у россиян сплошь и рядом другая картина: едва получил чуть более выгодный контракт, чем раньше, – и сразу закончился как игрок.