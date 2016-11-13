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    Ловчев: «Не в Черчесове дело. Игроков-то у нас нет!»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре сборной России под руководством Станислава Черчесова. Как заявил специалист, в нашей стране нет высококлассных футболистов.

    – Новый наставник сборной Станислав Черчесов – вроде бы не только хороший тактик, но и грамотный мотиватор…

    – Да не в Черчесове дело! Вы что думали, Черчесов возглавил сборную – и они сразу начнут играть, что ли?! Игроков-то нет! Посмотрите: «Зенит» вроде бы собирает у себя почти всех лучших российских футболистов – Дзюбу, Кокорина, Шатова. Но как плохо они играют за «Зенит»! Просто плохо – вот и вся история! А приезжает в Питер Халк – и он лучший. Приезжает Жулиано – и он тоже лучший. К тому же люди не просто умеют играть, но и любят сам футбол, ценят возможность играть на высоком уровне не за то, что получают большие деньги. Для них футбол – это такая игра, которая им очень нравится. А у россиян сплошь и рядом другая картина: едва получил чуть более выгодный контракт, чем раньше, – и сразу закончился как игрок.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.11.2016 14:01
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 14 ноября 2016, 17:32

      И тебя нет и меня нет.

      0
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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 14 ноября 2016, 08:51

      Убедились! а кто то говорил мол Капелло не видит новых игроков, а оказывается их нет.Ловец сегодня одно говорит, а завтра выиграют у Румынии скажет оказывается не все так плохо

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 13 ноября 2016, 19:24

      У нас пацаны стали чемпионами !! И где они сейчас??? Игроки есть, только вот вам пид@рам готовых звёзд подавай... И берете хрень всякую иностранную да лимиты вводите!!! Игроков, блять, у него нет!!! Есть!!!! В каждом регионе, в каждом городе, в каждом дворе... Сука.

      0
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 13 ноября 2016, 18:24

      ВСЁ ПРОСТО-ПРОПАЛ ПАТРИОТИЗМ. ПАТРИОТЫ ТОЛЬКО МЫ-НО МЫ ДЛЯ НИХ БЫДЛО!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 ноября 2016, 18:00

      А чего-же Л. Слуцкого обсерали, раз игроков у нас нет. Теперь надо извиниться
      перед ним раз поумнели.

      -2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > vladimir-7 14 ноября 2016, 22:57

      Нет! Слуцкий- Заслужил. Он нас уверял, что они лучше всех.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 ноября 2016, 15:14

      И не только игроков, ага, но и министров, губернаторов и много кого ещё.

      0
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      Рейтинг: +307

      bomilazdeshnii 13 ноября 2016, 15:14

      А это цена за разрешение легионеров в России. Тупо бизнес.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 13 ноября 2016, 14:40

      Ловчев, тебе ближе Спартак! Вот и срами его. Благо повод они дают, и ещё какой. Игроки с куриными мозгами.

      1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > mopecekca 13 ноября 2016, 15:17

      а у вас свиней ваще кроме легионеров никого нормальных то и нет, все сбегают из свинарника.

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff > mopecekca 13 ноября 2016, 15:41

      Глушакова читай.

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Zeff 13 ноября 2016, 16:55

      А кто ему может запретить говорить о проблеме, там, где не только он - её-эту проблему видит. Что правда, то правда... ни на "вибрирующем", ни на каком другом стадионе с такой сборной делать нечего...

      -1
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim > Zeff 13 ноября 2016, 18:31

      при чём тут СПАРТАК? твои то и играют в сборной)))) бомжи как обычно))))

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Valera-Verim 13 ноября 2016, 19:52

      В старте: 4 свиньи и Кокорин. Ваших больше всех.

      0
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      Рейтинг: +720

      Flydis 13 ноября 2016, 14:09

      Полностью согласен. Те же легионеры сейчас выглядят более мотивированными, нежели наши сборники.

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