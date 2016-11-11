Позиция УЕФА по Крыму останется неизменной

Глава УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заверил главу государства, что позиция организации по Крыму останется прежней. Об этом сообщает официальный сайт украинского президента.

«Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму и призвал президента УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Александер Чеферин заверил, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной», – сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Кроме того, Чеферин поздравил Украину с получением права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который состоится в Киеве.