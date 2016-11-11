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Позиция УЕФА по Крыму останется неизменной

11 ноября 2016, 19:06
11

Глава УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Украины Петром Порошенко заверил главу государства, что позиция организации по Крыму останется прежней. Об этом сообщает официальный сайт украинского президента.

«Глава государства отметил принципиальную позицию УЕФА относительно запрета проведения официальных футбольных соревнований в оккупированном Россией Крыму и призвал президента УЕФА придерживаться ее в дальнейшем. Александер Чеферин заверил, что эта позиция УЕФА по Крыму будет неизменной», – сказано в сообщении на сайте президента Украины.

Кроме того, Чеферин поздравил Украину с получением права на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2017/18, который состоится в Киеве.

Источник: Бомбардир.ру
Европа Чеферин Александер
Комментарии (11)
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vladimir-7
1478880829
Россия Х.. забила на позицию УЕФА по вопросу футбола у себя в Крыму.
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Chesn0k
1478881531
футбол вне политики, ага.
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subbotaspartak
1478881948
Любят они пузыри пускать И друг другу очко лизать. Ваше мнение о нас - до головки. Уточните у П. Вовки.
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Михаил Шевченко
1478883576
Жаль фк Севастополь только на неплохой уровень выходить начали и тут такая жопа
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За Московский ЦСКА
1478885672
Проведут они финал ЛЧ, если укра еще будет в таком виде существовать или "петр - потрошитель" еще не будет где то в других местах обитания к тому времени.
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За Московский ЦСКА
1478885995
ПарАшенко , а шеф то 20 января свалит из белой конуры. Че тогда делать будешь, шоколадный ты наш?
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Kulimen
1478886016
Какой нафиг финал ЧМ??? у них нет денег на отопление, на газ, на Евровидение.
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Par Mezan
1478892116
Да хрен с этой проститутской УЕФА ! Будем проводить ещё один, параллельный РФ-ский чемпионат среди перспективных команд., по своим принципам. Надо - свой футбольный союз создадим!.... А на падлошенко плюньте и забудьте, - это последние конвульсии хохлобыдлятского пиночета.
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Chernyi Lis
1478895831
да че же все этих бендер то боятся плять...((
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