Руководство «Зенита» встретится с агентом Ломбертса на следующей неделе

Сантуш Верхлуст, являющийся представителем защитника «Зенита» Николаса Ломбертса, заявил, что в ближайшее время встретится с руководством питерского клуба, чтобы обсудить будущее футболиста в команде.

«У руководства запланирована с нами встреча на следующей неделе по поводу будущего Николаса в «Зените». Мы будем обсуждать интерес к нему со стороны других клубов», – сказал представитель игрока.

Напомним, летом с предложениями по Ломбертсу к «Зениту» обращались несколько клубов, в том числе и бельгийский «Андерлехт», но сине-бело-голубые ответили на все предложения отказом.