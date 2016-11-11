Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кокорин: «Пенальти должен был бить Самедов, но ребята сказали идти бить мне»

    Нападающий сборной России Александр Кокорин, не забивший пенальти в товарищеском матче против сборной Катара (1:2), заявил, что исполнять 11-метровый должен был не он.

    Также футболист рассказал, почему не стал бить из выгодной позиции в одном из моментов, а решил сделать передачу на Александра Самедова.

    «Самедов попросил пас в той ситуации, но не видел, что за спиной игрок. К сожалению, момент загубили. Я был готов бить по воротам сам, но решил покатить на пустые. По поводу пенальти – тут уже Саша Самедов наш пенальтист, но ребята сказали: иди бей ты», – сказал Кокорин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.11.2016 13:12
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 12 ноября 2016, 01:32

      Отмазался, но как-то жалко и нелепо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2288

      Бриг 11 ноября 2016, 23:49

      Сказали бить, а я не умею, а признаться стыдно-сборная все-таки, ну и попытался, а вы все как назло у телевизора припершись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 11 ноября 2016, 23:08

      убогое, лживое, чванливое существо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11358

      alp 11 ноября 2016, 23:05

      ага. а в голову я ем. мне так сказало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3469

      FRZZ 11 ноября 2016, 22:45

      Что несет Кокорин? Во время 2- пенальти Самедов уже был заменен, а Кокорин по всей видимости даже не заметил замену Самедова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 ноября 2016, 19:36

      Есть тренер и капитан команды, которые руководят игрой и их слушают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 ноября 2016, 18:01

      "Саша Самедов наш пенальтист...".
      Любой игрок сборной обязан быть пенальтистом! Иначе как вы будете объяснять поражения в послематчевых?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Psih86 11 ноября 2016, 17:03

      Кем ты был 5 лет назад,тем и останешся до конца карьеры,а кем?ПОСМЕШИЩЕМ!!!С наших футболеров можно только смеяться!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 ноября 2016, 17:00

      Левые отмазки, из оперы "Я не я и жопа не моя".......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 11 ноября 2016, 16:34

      Да кривой он, к сожалению!
      А так вообще для сведения посмотрите кто такие ребята из Катара (они всегда в турнирах играют) и кто такие наша сборная...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11