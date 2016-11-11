Неймар забил 50-й гол за Бразилию

В ночь с четверга на пятницу состоялся отборочный матч чемпионата мира-2018, в котором Бразилия принимала Аргентину. Он завершился со счетом 3:0. Один из мячей забил нападающий «Барселоны» Неймар. Он стал для него 50-м в 74 матчах за национальную команду. Неймар по-прежнему занимает четвертое место в споре лучших снайперов в истории пентакампеонов.

Напомним, что Пеле лидирует в этом списке – 77 голов в 91 матче. На второй строчке располагается Роналдо – 62 (98), на третьем разместился Ромарио – 55 (70).