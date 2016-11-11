Месси: «Могли проиграть с более крупным счетом»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси после неудачного матча с Бразилией (0:3) призвал партнеров по команде больше не раздавать очки в отборочном турнире к чемпионату мира-2018.

«Нам нужно менять свое отношение. Когда ты не можешь правильно думать, то и ноги не будут тебя слушаться. Мы должны изменить эту неприятную ситуацию.

Сегодня нам противостоял сложный соперник. До первого пропущенного гола на поле была равная борьба. Второй гол нас добил. Мы могли проиграть с более крупным счетом. Аргентина продолжает зависеть от собственных результатов, но мы больше не можем дарить очки», – приводит слова Месси Ole.

После 11 туров сборная Бразилии возглавляет турнирную таблицу. На ее счету 24 очка. У Аргентины 16 очков, она занимает шестую строчку.