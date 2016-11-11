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    Коста получил травму в сборной и может пропустить игру «Челси» против «Мидлсбро»

    Нападающий «Челси» и сборной Испании Диего Коста не сыграет в ближайших матчах национальной команды.

    Сообщается, что футболист получил травму паха или бедра и вернется в расположение клуба, где пройдет медицинское обследование. Игрок пропустит встречу отбора на ЧМ-2018 против команды Македонии и товарищеский матч против Англии. Кроме того, форвард может не сыграть в матче АПЛ против «Мидлсбро», который состоится 19 ноября.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Коста провел 11 встреч, забил девять голов и отдал три результативные передачи.

    Источник: Foxsports.com

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    11.11.2016 00:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      ХУЛИГ@Н 11 ноября 2016, 22:29

      попровляйся бестрее,Диего!

      0
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 11 ноября 2016, 19:23

      здоровья и скорейшего возвращения

      0
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 11 ноября 2016, 18:22

      Да уж,только,только начал напоминать себя позапрошлогоднего,забивать стал,сдерживать эмоции и сломался...

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      Рейтинг: +383

      Docentusa 11 ноября 2016, 16:45

      Плохо,очень плохо!!!

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