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    Колосков: «А почему мы обязаны обыгрывать Катар?»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями после товарищеского матча сборных России и Катара (1:2). Он отметил игру Александра Кокорина, который не забил пенальти.

    – Разве даже таким экспериментальным составом мы не обязаны обыгрывать Катар?

    – Не обязаны. А почему мы обязаны их обыгрывать? Что, мы на две головы их выше? Мы где-то рядом в этом пресловутом рейтинге, который все абсолютизируют.

    – Выходит, все так печально в нашем футболе?

    – А у вас другое какое-то впечатление? Разве у нас все так здорово? Конечно, печально. Надо признать: сегодня мы такие. Чемпионат Европы все показал. Контрольные игры еще раз демонстрируют, что такой вот у нас сейчас ближайший резерв. Так что, считаю, больше нет смысла заниматься поисками. Пора определяться. Игроки? Каждый сам по себе умелый, техничный. Но нам нужна команда.

    – Хоть одно светлое пятно было в игре нашей сборной?

    – Кокорин.

    – Не забивший пенальти?

    – Ну и что? Роналду и Фигу тоже порой не забивали. В целом, Кокорин мне понравился, – сказал Колосков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.11.2016 00:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6123

      subbotaspartak 11 ноября 2016, 19:49


      Действительно - нахрена,
      Кому эта победа важна?
      Болельщики? На них можно нагадить,
      Чего стараться ради?
      А если ставочку на соперника поставить,
      То чего б игру не сплавить.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 11 ноября 2016, 09:22

      Мы может и не должны обиграть
      Но должны показать игру борьбу страсть желание ... которая будет по нраву всем ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 11 ноября 2016, 09:07

      «А почему мы обязаны обыгрывать Катар?»...ну и ну)) Почему бы не сказать, "а почему мы обязаны на поле выходить?", действительно, так всем спокойнее было бы: есть сборная - есть проблемы, нет сборной - нет проблем)) Совсем из ума выжил этот старый маразматик.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 ноября 2016, 08:46

      Вы все говно!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 ноября 2016, 03:34

      И действительно?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 ноября 2016, 00:53

      Колосков просто так шутит... Нет, чтобы сказать, что лучшими сегодня были Смолов и Дзюба, потому что "откосили" от этой поездки... :-)))))

      5
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      Рейтинг: +11545

      alex1951 11 ноября 2016, 00:14

      Дожили.....
      В семье не без урода,
      или,
      в семье было два сына - один был умный,а другой футболист.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 11 ноября 2016, 00:13

      Действительно, елкины палки! А может, вообще ну нафиг кого-то обыгрывать? Может, вообще к чертям играть, давайте в Монте-Карло тусить? Д,Б!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 11 ноября 2016, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Полностью согласен!

      -4
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