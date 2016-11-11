Колосков: «А почему мы обязаны обыгрывать Катар?»

Действительно - нахрена,
Кому эта победа важна?
Болельщики? На них можно нагадить,
Чего стараться ради?
А если ставочку на соперника поставить,
То чего б игру не сплавить.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями после товарищеского матча сборных России и Катара (1:2). Он отметил игру Александра Кокорина, который не забил пенальти.
– Разве даже таким экспериментальным составом мы не обязаны обыгрывать Катар?
– Не обязаны. А почему мы обязаны их обыгрывать? Что, мы на две головы их выше? Мы где-то рядом в этом пресловутом рейтинге, который все абсолютизируют.
– Выходит, все так печально в нашем футболе?
– А у вас другое какое-то впечатление? Разве у нас все так здорово? Конечно, печально. Надо признать: сегодня мы такие. Чемпионат Европы все показал. Контрольные игры еще раз демонстрируют, что такой вот у нас сейчас ближайший резерв. Так что, считаю, больше нет смысла заниматься поисками. Пора определяться. Игроки? Каждый сам по себе умелый, техничный. Но нам нужна команда.
– Хоть одно светлое пятно было в игре нашей сборной?
– Кокорин.
– Не забивший пенальти?
– Ну и что? Роналду и Фигу тоже порой не забивали. В целом, Кокорин мне понравился, – сказал Колосков.