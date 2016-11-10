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    Мутко: «Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Смотрится не очень»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал результат товарищеского матча сборных России и Катара (1:2).

    «Есть над чем работать, впереди есть еще вторая игра, а дальше, надеюсь, восстановятся к следующему году травмированные ребята, на Смолова рассчитываем, потому что нам очень не хватает форварда. Выбор у нас пока не совсем богатый, к сожалению, надо к этому спокойно относиться. Это наш уровень, раз мы Катар не можем обыграть. Не было какой-то ясной и понятной игры, поэтому не удалось хорошо сыграть. Нет ни сыгранности, ни рисунка игры, сейчас много новых футболистов, основные травмированы, нет лидера и как таковой команды. Все идет, строится, но пока что команда выглядит вот так. Плюс один – что тренер снова всех посмотрел, дал шанс, но еще одна игра, и уже надо формировать костяк команды, чтобы понимать, во что мы играем.

    Видно, что Кокорин много двигался, пытался брать игру на себя. Как таковых формы и стиля пока у команды нет, очень много передач, брака. Футбол – это игра, в которую надо играть командно, но мы пока этого не видим. Кроме того, такие ребята, как Глушаков, Самедов, Кокорин, должны были быть лидерами, Полоз в первом тайме потерялся, поэтому Черчесову надо будет разбираться. Порой это не уровень национальной сборной и смотрится не очень», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    10.11.2016 23:08
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +47

      ,bpjy 11 ноября 2016, 10:38

      Как обычно хитрый жук прокомментировал как будто он ваще не при делах. Рыбка давно с головы протухла

      0
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 11 ноября 2016, 09:08

      Комментирует свою же деятельность. А что делать, если президент РФС не работает и просто нулевой?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 ноября 2016, 08:50

      Тошнит уже от уровня "сборной". И от таких Мутко, которые говорят, что команды нет, но играют всё те же.

      -1
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      Рейтинг: +837

      eleng 11 ноября 2016, 08:13

      Скандалы, интриги, расследования; после тов матча с Катаром - министра спорта РФ В.Мутко посадили на кол. Вот бы такая новость на нтв.... мечты.

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 11 ноября 2016, 07:55

      Да, это точно не уровень сборной, и даже не высшей лиги.

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 11 ноября 2016, 07:49

      Это позорище конкретное....может пора кординально все менять

      2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 ноября 2016, 07:46

      ох, ах, ух...

      0
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      Рейтинг: +37

      sashamsh2013 11 ноября 2016, 07:08

      В смысле наш уровень? Наш уровень полуфинал ЧМ и ЧЕ, разве нет?

      0
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      Рейтинг: -44

      иван маташов 11 ноября 2016, 06:44

      ОООООООООООООЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ

      -1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 11 ноября 2016, 06:12

      Наконец-то прозрел

      0
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