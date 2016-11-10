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    Черчесов: «Соперника пригласили к себе и получили голы»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру своей команды в товарищеском матче против Катара (1:2).

    «Была рваная игра, что очень не понравилось, как планировали, как тренировали, после гола обороты сбавили, были потери. Через пять потерь подряд соперника пригласили к себе, поэтому и получили гол в свои ворота. Во втором тайме было то же самое.

    Вроде смотрели видео, понимали, что у них команда быстро выходит из обороны, но мы все равно делали много ошибок, сами создали для них моменты, один из них закончился угловым и голом. Я бы не хотел говорить про пенальти, про моменты, которые не забили, но в игровой дисциплине мы сегодня были не на высоте. Повторю, может, начало игры расслабило», – сказал Черчесов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.11.2016 21:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +997

      egrrr 10 ноября 2016, 22:41

      Вот врун-то!!! Аршавин, Кержаков, Жирков,Павлюченко провели минимум по одному сезону в евроклубах, причем не на самых последних ролях играли. В нынешней сборной нет ни одного игрока такого уровня к сожалению(((

      -1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > egrrr 10 ноября 2016, 23:41

      Спасибо лимиту!

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 10 ноября 2016, 22:13

      Дурака на поле футболисты валяли. Да и фиг с этим.

      0
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      Рейтинг: +201

      ajoq 10 ноября 2016, 22:13

      Тактически не на высоте, в глубине, к сожалению. Ну и самоотдача - у сборной нет официальных матчей, так каждый товарняк рвать и метать надо. А тут прогулочка, хуле нет-то. В Москве тут дождь на снег ебашит, а в Катарчике збс)

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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 10 ноября 2016, 22:10

      а может быть мы чего то не знаем может это был договорняк ведь шейхи богатые купили нас, а денюшки не помешают премиальные игрокам платить надо

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 21:51

      Мог просто сказать - мы опозорились, проиграв очень слабому сопернику. У нас нет игроков, поэтому нет игры и нет сборной конкурентноспособной, раз таким командам уж начали проигрывать

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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska 10 ноября 2016, 21:44

      Смотрели видео .. в ютубе )))

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 10 ноября 2016, 21:44

      что то он не похож на тренера сборной!!!каждая игра еще хуже предыдущей..кокорина надо менять на другого..что то он совсем неприкаяный..или просто ему пофиг на игры

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 ноября 2016, 21:38

      Говорил и повторю: Черчесов не "доживёт" на своём посту до ЧМ-18, ага.

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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 10 ноября 2016, 21:37

      «Соперника пригласили к себе и получили голы»
      А что хотел, чтобы они обрадовались приглашению на товарняк и слили? :D

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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 10 ноября 2016, 21:35

      Всех игроков сборной в тайгу!

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