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    Товарищеский матч. Сборная России проиграла Катару

    В товарищеском матче сборная России уступила команде Катара со счетом 1:2. На быстрый гол Александра Самедова с пенальти катарцы ответили точным ударом Буалема Хоухи, также реализовавшего одиннадцатиметровый. Победный гол забил Карим Будиаф.

    Добавим, что команды не забили по одному пенальти.

    Товарищеский матч

    Катар – Россия – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Самедов, 5 (с пенальти); 1:1 – Хоухи, 35 (с пенальти); 2:1 – Будиаф, 72.

    Катар: Аль-Шиб, Али, Мигель (Табата, 46), Маджид (Мукхтари, 55), Аль-Аелдин, Бакер (Аль-Хайдос, 61), Жуниор, Хоухи, Акрам Афиф, Али Афиф.

    Россия: Акинфеев (Крицюк, 58), Васин, Кутепов, Кудряшов, Комбаров (Панченко, 81), Самедов (Могилевец, 86), Глушаков, Зобнин, Ерохин (Газинский, 53), Кокорин, Полоз (Шишикн, 46).

    Предупреждения: Маджид, 52; Табата, 78; Жуниор, 86; Аль-Хайдос, 90 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 20:56
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    Комментарии140
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 11 ноября 2016, 09:01

      Неудивительно, что проиграли. Было бы удивительно, если выиграли. Теперь я победу нашей сборной жду как чудо - а не поможет ли нам Дедушка Мороз?

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 11 ноября 2016, 07:26

      а вы ждали от черчеса чуда? да у него только гонор ну поарёт и что толку ни в тактике не в стратегии игры нехрена не понимает ставит в атаку мёртвого какошу блеск и загледение а это чмо на воротах супер рекордсмен это же маразм полный (только бердыев может поставить игру сборной)

      0
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      Рейтинг: +32

      vitaliy777 11 ноября 2016, 06:11

      Да все нормально! Что мы требуем от жопоногих? У них только авто и зп как у футболистов, а вместо головы мяч спущенный. У корина например, точно в башке туман

      2
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      Рейтинг: +390

      fantom23 11 ноября 2016, 05:36

      Ребят,ну как так?Ну что же это такое?Куда мы катимся?!

      2
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      Рейтинг: +3654

      АртурZaСМ 11 ноября 2016, 05:18

      Мда, даже не знаю что сказать... это всего лишь КАТАР, дожили м.л.я... ладно бы еще резервным составом пугает то что играли то практически основным...

      1
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      Рейтинг: +19

      Gallli 11 ноября 2016, 04:59

      Не сборная,а сборище каких-то дегенератов

      2
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 11 ноября 2016, 03:56

      На хуя ваще этот чемпионат нужен хуеплеты

      2
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      Рейтинг: +41

      valencia 45 11 ноября 2016, 03:55

      Пидарастическая сборная

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 11 ноября 2016, 03:54

      красавчики. профессионалы своего дела.

      1
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      Рейтинг: +2697

      turist82 11 ноября 2016, 03:14

      ЧМ2018 еще не начался, а мне уже стыдно...

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