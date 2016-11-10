Гол Будиафа принес сборной Катара победу над Россией

за что им вообще деньги платят.... А по игре без комментариев ...
В товарищеском матче сборная России проиграла команде Катара со счетом 1:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Самедов, 5
1:1 – Хоухи, 35
2:1 – Будиаф, 72
В товарищеском матче сборная России проиграла команде Катара со счетом 1:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.
0:1 – Самедов, 5
1:1 – Хоухи, 35
2:1 – Будиаф, 72
за что им вообще деньги платят.... А по игре без комментариев ...
очередное унылое убожество в игре в лице сборной России по ходьбе по полю..млять ну зачем это днище-кокошу купили в Зенит позор ска команде..
как всегда. Ребята-любители гораздо лучше будут играть за страну, чем эти, с позволения сказать, футболисты....Уровень сборной с такой игрой.- 5-6 корзина.. Позорище.
нападение нету, кокорин вообще в 4 лигу его надо, блин страшно страна большая, футбол вроде любим играем а 11 человек набрать не можем это ЖОПА
Никогда не думал что такое скажу...но наша страна на данный момент не соперник даже катару...ниже падать уже не куда...реально с кем можно сейчас соперничать так это с Мальтой Андоррой и Сан- марино...и то за ничью....позорище а не сборная
Гениально
ёпонь млять!
Уже и катар епет .
Не расстраивайтесь, ребята..Главное ведь, что Крым - ваш !
Провокатор херов, вали отсюда!
Конифей решил не участвовать в этом цирке