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    Гол Будиафа принес сборной Катара победу над Россией

    В товарищеском матче сборная России проиграла команде Катара со счетом 1:2. Все голы этой встречи мы предлагаем вашему вниманию.

    0:1 – Самедов, 5

    1:1 – Хоухи, 35

    2:1 – Будиаф, 72

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.11.2016 21:01
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 10 ноября 2016, 22:30

      за что им вообще деньги платят.... А по игре без комментариев ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 10 ноября 2016, 22:15

      очередное унылое убожество в игре в лице сборной России по ходьбе по полю..млять ну зачем это днище-кокошу купили в Зенит позор ска команде..

      3
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 10 ноября 2016, 21:28

      как всегда. Ребята-любители гораздо лучше будут играть за страну, чем эти, с позволения сказать, футболисты....Уровень сборной с такой игрой.- 5-6 корзина.. Позорище.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      Alexx22 10 ноября 2016, 21:19

      нападение нету, кокорин вообще в 4 лигу его надо, блин страшно страна большая, футбол вроде любим играем а 11 человек набрать не можем это ЖОПА

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 10 ноября 2016, 21:11

      Никогда не думал что такое скажу...но наша страна на данный момент не соперник даже катару...ниже падать уже не куда...реально с кем можно сейчас соперничать так это с Мальтой Андоррой и Сан- марино...и то за ничью....позорище а не сборная

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 10 ноября 2016, 20:59

      Гениально

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 10 ноября 2016, 20:58

      ёпонь млять!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 10 ноября 2016, 20:55

      Уже и катар епет .

      0
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      Рейтинг: -16

      bandini 10 ноября 2016, 20:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не расстраивайтесь, ребята..Главное ведь, что Крым - ваш !

      -18
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > bandini 10 ноября 2016, 20:59

      Провокатор херов, вали отсюда!

      6
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > bandini 10 ноября 2016, 21:04

      не ссы, козёл, скоро и Киев наш будет, чемпионат там тоже проведём!

      5
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 > bandini 10 ноября 2016, 21:13

      Не ссы...скоро и пол хохляндии нашей будет...а такую чмыротину как ты в очко смоют

      5
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 10 ноября 2016, 20:35

      Конифей решил не участвовать в этом цирке

      -1
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