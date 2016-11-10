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    Бубнов: «У нас как не было сборной, так и нет»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что для сборной России матч с командой Катара не несет практически никакой пользы.

    «Если говорить откровенно — очень странный выбор ближайшего соперника. Куда полезнее сборной России было бы сыграть против кого-то из лидеров европейского футбола, чем играть с командой из девятого десятка рейтинга ФИФА. Что нам даст этот матч? Сейчас главная задача Станислава Черчесова – понять уровень футболистов на фоне лучших игроков мира. С Катаром этого точно не получится, как бы не закончилась игра.

    Странная ситуация сложилась вокруг нашей сборной. До Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018 осталось не так много времени. Нам уже во всю пора наигрывать основной состав на эти турниры, а у нас как не было сборной, так и нет. Вокруг кого ее строить? Нет хребта, основы, лидеров. Одни травмированы, другие не вызываются», – заявил Бубнов.

    Напомним, матч пройдет сегодня, 10-го ноября, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.11.2016 18:48
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 11 ноября 2016, 00:33

      ПОТОМУ ЧТО ПРОИГРАЮТ ГРАНДАМ...СКАЖУТ ...ЭТО ЖЕ ГРАНДЫ....А КАК РАЗ С КАТАРОМ БОЛЕЕ ВИДЕН УРОВЕНЬ СБОРНОЙ...ОХ СТАСУ ПОПОТЕТЬ ПРИДЁТСЯ С ЭТИМ МАТЕРИАЛОМ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 10 ноября 2016, 23:14

      Это всё из-за Спартака. Сеет смуту.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 10 ноября 2016, 22:57

      Чтобы понять уровень нашей сборной, играть с командами из девятого десятка рейтинга рановато. Надо искать соперников из числа на два- три десятка пониже. Где-то там наш уровень.

      0
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      Рейтинг: +1445

      Loko_Roma 10 ноября 2016, 22:05

      разгоните хуесосов оставьте федю смолова он хоть и глиномес, но старается и стрйте вокруг него игру, че как дебилы или там мудка гинеры и милеры все праплатиле?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 ноября 2016, 21:53

      Своим поражением оправдывают свой рейтинг, про который кричали что он искусственный и надуманный

      0
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 10 ноября 2016, 21:20

      Была сборная инвалидов сделали сборную калек

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 10 ноября 2016, 21:15

      Это всё развращающий лимит, им бегать не нужно, в клубе местечко нагрето, чё за сборную париться ?

      4
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      Рейтинг: +364

      neofizer 10 ноября 2016, 21:11

      а ведь прав оказался..

      0
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      Рейтинг: +377

      bringing 10 ноября 2016, 20:58

      Команда,как говорится - Наберут по объявлениям.

      1
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      Рейтинг: +52

      Koorantt 10 ноября 2016, 20:55

      "...понять уровень футболистов на фоне лучших игроков мира. С Катаром этого точно не получится..." - как раз таки получится! И он (этот уровень) очевиден...

      1
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Koorantt 10 ноября 2016, 21:29

      ....ты болен, мальчик?...на фоне катара - очевиден...а на фоне лучших игроков мира - нет!!!

      -1
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