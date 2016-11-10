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Группа судей готовит свое решение по иску агента Хонды к ЦСКА

10 ноября 2016, 16:52
6

В Спортивном арбитражном суде (CAS) отказались сообщать о сути иска агента полузащитника «Милана» Кейсуке Хонды Кеса Плугсмы к его бывшему клубу ЦСКА. Ранее в руководстве армейцев отметили, что не понимают, какие именно имеет к ним претензии сторона футболиста.

«Дело касается спора по договору между игроком (Хондой) и клубом (ЦСКА). Боюсь, мы не можем дать более подробную информацию о сути данного дела. Слушание состоялось 9 ноября 2016 года. Группа судей, которая работает над этим делом, в настоящее время готовит свое решение. Пока нет информации, когда точно станет известно решение по иску», – заявили в пресс-службе CAS.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Милан ЦСКА Хонда Кейсуке
Комментарии (6)
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Drapik
1478786153
Хонда еще та Кейсуке
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MEHROJ ЗЕНИТ
1478786603
Хочет денег срубит от сцка неблагодарный сссука
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Юрий Крутько
1478789009
Восток дело тонкое...
Ответить
prtcs
1478800839
Ну и судилище, судьи готовят решение, а за что, ни кто не знает.
Ответить
Cant Stop
1478802891
Жадность фраера погубит
Ответить
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