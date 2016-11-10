Группа судей готовит свое решение по иску агента Хонды к ЦСКА

В Спортивном арбитражном суде (CAS) отказались сообщать о сути иска агента полузащитника «Милана» Кейсуке Хонды Кеса Плугсмы к его бывшему клубу ЦСКА. Ранее в руководстве армейцев отметили, что не понимают, какие именно имеет к ним претензии сторона футболиста.

«Дело касается спора по договору между игроком (Хондой) и клубом (ЦСКА). Боюсь, мы не можем дать более подробную информацию о сути данного дела. Слушание состоялось 9 ноября 2016 года. Группа судей, которая работает над этим делом, в настоящее время готовит свое решение. Пока нет информации, когда точно станет известно решение по иску», – заявили в пресс-службе CAS.