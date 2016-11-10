Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Матч «Томи» и «Терека» может быть перенесен из-за ожидаемого мороза в -25 градусов

    Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов не исключил переноса гостевого матча с «Томью» в 14-м туре РФПЛ из Томска в Грозный. Клубы между собой согласовали этот вариант, теперь командам осталось дождаться одобрения со стороны РФПЛ и РФС.

    «Мы обратились к «Томи» с предложением перенести матч 14-го тура в Грозный. Коллеги согласились сразу же.

    В Томске 19 ноября ожидается под минус 25 градусов, а у нас в этот день порядка 10 градусов тепла. Лучше играть в футбол в комфортных условиях, это лучше для спортсменов, зрителей. Теперь осталось дождаться решения РФПЛ и РФС. Думаю, что вопросов о переносе не возникнет», – заявил Алханов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.11.2016 16:32
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 11 ноября 2016, 03:50

      Да правда ноябрь сибирь и неожиданно -25 с чего бы это ?) У нас же тут пальмы )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 11 ноября 2016, 02:08

      правильно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      dudkadim 10 ноября 2016, 20:31

      ничёси

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      FCShakhtar 10 ноября 2016, 18:50

      А че норм зато не жарко бегать будет, пусть играют))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 ноября 2016, 17:25

      Всё правильно, надо переносить! А 12 мая сыграем в Томске.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      dimid 10 ноября 2016, 17:13

      валенки в помощь!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 10 ноября 2016, 17:07

      А на что еще рассчитывали эти горе-составители календаря?!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 10 ноября 2016, 17:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А чеж Спартак не перенесли ?
      Пусть играют !

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ 10 ноября 2016, 17:06

      ну минус 25, какой на хер футбол, ну смешно же

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 10 ноября 2016, 17:03

      Давайте в Махачкалу

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11