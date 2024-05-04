Определен досрочный обладатель «Золотой перчатки» АПЛ

Вратарь «Арсенала» Давид Рая выиграл индивидуальную награду за сезон АПЛ-2023/24.

Он досрочно стал обладателем «Золотой перчатки». Этот приз вручается за наибольшее число сухих матчей в чемпионате.

Сейчас у испанца 14 игр без пропущенных голов в Премьер-лиге. Его единственным конкурентом оставался Джордан Пикфорд из «Эвертона», который в пятницу пропустил от «Лутона» (1:1) и выбыл из гонки.