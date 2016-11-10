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    Адвокат: «У России есть футболисты, с которыми можно добиться очень многого»

    Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат не согласен с мнением, что нынешнее поколение российских игроков уступает в таланте той команде, которой он руководил.

    – Вы знаете Станислава Черчесова?

    – Не так хорошо, но мы общались. Кажется, тогда у него не было работы, и он довольно часто приезжал на матчи. Я видел его на играх чемпионата и сборной. Очень дружелюбный человек.

    – Как считаете, то поколение, что было у вас, талантливее?

    – Не согласен. Да, Аршавина нет, игроки поменялись, но у вас есть футболисты, с которыми можно добиться очень многого. Кокорин, Дзюба, Дзагоев. У них есть качество, есть талант. А нападающий из Краснодара!

    – Смолов.

    – Именно. Помню его – он еще в Голландию уезжал, хороший парень.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.11.2016 08:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 10 ноября 2016, 10:57

      Правильно, в России всё есть.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 ноября 2016, 09:21

      А почему же ты не добился?

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