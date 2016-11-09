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    Ярмоленко: «Все понимают важность игры с Финляндией»

    Полузащитник сборной Украины и «Динамо» Киев Андрей Ярмоленко готов порадовать своих поклонников результативной игрой в отборочном матче чемпионата мира-2018 с командой Финляндии.

    «Я пропустил какой-то период из-за травмы, и из-за этого сил полно. Все понимают важность игры с Финляндией и знают, как противостоять командам, которые играют в четыре или пять защитников. Да и тренерский штаб еще расскажет нам, как как нужно правильно действовать и играть в атаке и в обороне.

    В «Динамо» пока забить не получается, а в сборной, надеюсь, и на этот раз порадую болельщиков голами», – заявил Ярмоленко.

    Встреча Украина – Финляндия состоится 12 ноября в Одессе. А уже 15 ноября в Харькове пройдет товарищеский матч Украина – Сербия.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    09.11.2016 12:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 9 ноября 2016, 15:42

      удачи вам и выход на ЧМ !!!!!

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