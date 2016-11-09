Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    В Нижнем Новгороде открылся центр волонтеров чемпионата мира-2018

    В Нижнем Новгороде прошла церемония открытия волонтерского центра турнира, сообщает welcome2018.com. Церемонию посетил мэр Нижнего Новгорода Сергей Белов.

    «На вас лежит большая ответственность: встречать гостей города во время чемпионата мира, создавать для них комфортные условия. Центр продолжит свою работу и после 2018 года, ведь впереди нас ждут не менее важные события общероссийского масштаба, такие как 150 лет со дня рождения Максима Горького и 800-летие Нижнего Новгорода. Вы тот потенциал, на который мы будем опираться, формируя отношение к нашему городу на уровне страны и мира», – заявил мэр.

    Во время проведения чемпионата мира городские волонтеры Нижнего Новгорода будут работать на 37 объектах, в том числе в зонах прибытия болельщиков (аэропорт, железнодорожный вокзал, автостанции), в фан-зонах, на центральных исторических улицах, ключевых станциях метро и на так называемой последней миле – пешеходной зоне от Московского вокзала до стадиона «Нижний Новгород». На нем пройдут четыре игры группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал турнира.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.11.2016 08:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 9 ноября 2016, 16:20

      На это ума и денег хватает.Зато громадный город без своей команды.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11