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    Пайет может вернуться во Францию

    Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет может вернуться во Францию, если получит достойное предложение от сильного клуба, который будет бороться за самые высокие места.

    «Возвращение во Францию? Я делаю выбор своих клубов в зависимости от их спортивных амбиций. Но ничего нельзя исключать.

    «ПСЖ» или «Марсель»? Эти клубы не выходили на меня с предложениями, так что не задумывался над этим вопросом», – приводит слова футболиста Telefoot.

    Напомним, судя по слухам, Пайет может вернуться во Францию уже в январе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.11.2016 08:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 9 ноября 2016, 10:30

      в мю или арс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -111

      Анатолий Одинец 9 ноября 2016, 09:11

      туда сюда понимаешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 ноября 2016, 09:09

      зачем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 9 ноября 2016, 09:01

      Этому парню нужно остаться в Англии!

      1
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