На просмотре в «Спартаке» находится 18-летний форвард брестского «Динамо»

«Спартак» в настоящее время просматривает нападающего «Динамо-Брест» Диксона Афоаква. В текущем розыгрыше чемпионата Белоруссии 18-летний ганец записал в свой актив один забитый мяч в восьми встречах.

«В данный момент Диксон находится на просмотре в «Спартаке». Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы», – сообщил представитель пресс-службы брестского клуба.