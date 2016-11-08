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    На просмотре в «Спартаке» находится 18-летний форвард брестского «Динамо»

    «Спартак» в настоящее время просматривает нападающего «Динамо-Брест» Диксона Афоаква. В текущем розыгрыше чемпионата Белоруссии 18-летний ганец записал в свой актив один забитый мяч в восьми встречах.

    «В данный момент Диксон находится на просмотре в «Спартаке». Пока никакой конкретики относительно его возможного перехода нет. Сроки просмотра также не регламентированы», – сообщил представитель пресс-службы брестского клуба.

    Источник: ТАСС

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    08.11.2016 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 8 ноября 2016, 17:19

      Не могу понять почему своих Нет,вроде современные футболисты живут отличной жизнью много денег немного проблем,но всё равно не видно каких-то молодых талантов.

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