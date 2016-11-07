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    «Наполи» летом отказался продавать Кулибали в «Эвертон» за 50 миллионов

    Защитник «Наполи» Калиду Кулибали во время летнего трансферного окна мог стать игроком «Эвертона». По информации источника, английский клуб предлагал за 25-летнего футболиста 50 миллионов фунтов, однако римляне ответили отказом, требуя за него 60 миллионов.

    Напомним, ранее сообщалось, что неаполитанский клуб близок к тому, чтобы подписать с сенегальцем новое трудовое соглашение. В нынешнем сезоне Кулибали провел за «Наполи» в Серии А 12 матчей, в которых отметился одним голом и заработал три желтые карточки.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.11.2016 19:34
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