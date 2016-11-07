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    Комиссия ФИФА нанесла очередной визит на стадион в Санкт-Петербурге

    Комиссия ФИФА вновь нанесла визит на стадион «Крестовский» в Санкт-Петербурге. В этот раз целью является осмотр площадок и оборудования, предназначенных для трансляции матчей Кубка конфедераций-2017. К приезду гостей в чашу арены вновь закатили поле, которое подвергнется тестированию на предмет вибрации. При этом, по информации источника, результаты тестов могут оказаться не совсем верными, так как с первого ноября поле находилось снаружи стадиона, а это означает, что в связи с холодной погодой, его основа – грунт и песок – могли смерзнуться и изменить свои характеристики.

    Напомним, 31-го октября инспекторы ФИФА после тестирования выкатного поля отметили наличие вибрации на нем во время прыжков и бега.

    Источник: Fontanka.ru

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    07.11.2016 15:46
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1126

      Smekaev 9 ноября 2016, 02:53

      Услышали они, сколько на этом стадионе хапнули, и долю просят, а им не дают. Они и говорят, что вибрации. Вот приехали еще раз за то поговорить. Не только у нас чиновники жадные, только в Европе им так тырить не дают, вот и к нам едут на заработки.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 7 ноября 2016, 19:22

      Понравилось наверно, снова поржать приехали )))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ufos73 8 ноября 2016, 10:19

      Банька, девочки и обед с водочкой как в прошлый раз. Всё для ФИФА.

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