Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бонуччи заявил, что не общался с представителями «Манчестер Сити»

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи подчеркнул, что не вступал в контакт с представителями «Манчестер Сити» по поводу возможного перехода. Также игрок рассказал о цели «старой синьоры» в нынешнем сезоне и назвал позиции, которые бы стоило укрепить в команде. Напомним, прошедшим летом СМИ активно муссировали тему вероятного переезда 29-летнего итальянца на Туманный Альбион.

    «Ни с кем из представителей «Манчестер Сити» я не связывался. Они также не контактировали со мной.

    Цель «Юве» – скудетто. В данный момент мы ощущаем нехватку Пауло Дибалы. Он принадлежит к тому типу игроков, которые в состоянии в одиночку решить эпизод.

    Не скажу, какую именно линию нам следует укрепить. Я лишь должен хорошо исполнять свои функции. Но как по мне, «Ювентусу» было бы неплохо укрепить середину поля. Это придаст глубину нашей игре.

    В будущем мне хотелось бы построить длительную тренерскую карьеру», – сказал Бонуччи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2016 12:56
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11