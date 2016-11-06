Сампаоли: «Для Месси должен быть отдельный «Золотой мяч»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями накануне матча 11-го тура Примеры против «Барселоны».

«Должно быть два «Золотых мяча»: один – для Месси, второй – для всех остальных.

Я не думаю, что наша команда заслуживает особенной похвалы. Мы знаем, что в воскресенье нас ждет тяжелый матч, в котором у нас будут проблемы, если мы не будем в порядке.

Когда играешь против одной из двух лучших команд мира, нужно сохранять концентрацию», – сказал Сампаоли.

Матч «Севилья» – «Барселона» состоится в воскресенье, 6 ноября. Начало – в 22:45 по московскому времени.